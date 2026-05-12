Trabzonspor kupada Gençlerbirliği’ne konuk olacak

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında yarın saat 20.30'da Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Kupada bu sezon A Grubu'nda mücadele eden bordo-mavililer, Alanyaspor'a sahasında 1-0 mağlup olurken, deplasmanda ise İstanbulspor'u 6-1 mağlup etmişti. Ardından da evinde Fethiyespor'u 3-0 ve konuk olduğu Başakşehir'i 4-2'lik skorlarla geçen bordo-mavililer, 9 puanla çeyrek final biletini aldı. Bu turda da Karadeniz ekibi, 90 dakikası ve uzatmaları golsüz sona eren mücadelede Samsunspor'u penaltılar sonucu 3-1'le eleyerek yarı finale yükseldi.



KUPADA 294. MÜCADELE

Trabzonspor, Gençlerbirliği maçıyla kupada 294. maçına çıkacak. Geride kalan 293 karşılaşmada bordo-mavili ekip 177 galibiyet, 55 beraberlik ve 61 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip filelere 510 gol gönderen Karadeniz temsilcisi, kalesinde ise 236 gol gördü.



9 KEZ MUTLU SONA ULAŞTI

Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 17 kez final oynayan bordo-mavililer, 9 kez kupayı müzesine götürerek Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından organizasyonda en çok şampiyonluk yaşayan üçüncü kulüp konumunda yer alıyor.

Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda aynı zamanda Türkiye Kupası'nda da finale kalan Trabzonspor, ilerleyen yıllarda da bu başarıyı sürdürerek toplam 9 kez mutlu sona ulaştı.



İKİ TAKIM KUPADA 8 MAÇ YAPTI

Trabzonspor ile Gençlerbirliği kupada bugüne kadar 8 kez kozlarını paylaştı. Söz konusu mücadelelerde bordo-mavililer 6 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, Ankara temsilcisi ise 1 kez sevinen taraf oldu.

Karadeniz ekibi, attığı 18 gole karşılık, ağlarında 7 gole engel olamadı.



FARKLI RAKİPLERE KARŞI TARİHİ ZAFERLER

Trabzonspor, Türkiye Kupası zaferlerini 1976-1977 ve 1983-1984 sezonlarında Beşiktaş, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004 sezonlarında Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe ve 2019-2020 sezonunda Alanyaspor karşısında elde etti.



TRABZONSPOR KAZANIRSA ÜST ÜSTE 3. KEZ FİNALE ÇIKACAK

Bordo-mavili takım, 2023-2024 sezonunda Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı kupa finalini 3-2 kaybederken, 2024-2025 sezonunda da Galatasaray karşısında sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Bordo-mavililer, yarın oynayacağı Gençlerbirliği maçını kazanması halinde üst üste 3. kez kupada finale yükselme başarısı gösterecek.

