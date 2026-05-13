Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayı ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 13.05.2026 09:07 Son Güncelleme: 13.05.2026 09:09

Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayı ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın seçim öncesinde çalışmaları tam gaz devam ediyor. Yıldırım'ın öncelikli teknik direktör hedefi belli oldu. İşte detaylar...

SPOR SERVİSİ Futbol
Aziz Yıldırım’ın teknik direktör adayı ortaya çıktı!
  • ABONE OL

Fenerbahçe'nin 7 Haziran yapılacak seçiminde başkan adayı olan Aziz Yıldırım çalışmalarına devam ediyor.

İLK HEDEF MONTELLA

Özellikle teknik direktör konusunda arayışlarını sürdüren Yıldırım'ın listesindeki 1 numaralı ismin A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella olduğu öğrenildi.

Bilindiği üzere daha önce aday olan Barış Göktürk, teknik adam profili olarak da Montella'yı ima etmişti. Şimdi ise Yıldırım'la birleşen Göktürk'ün bu düşüncesini Aziz Yıldırım'la konuştuğu belirtildi. Ayrıca tecrübeli ismin 18 Mayıs Pazartesi basın toplantısı yapacağı açıklandı. Yıldım bugün de dernek temaslarına devam edecek.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#VİNCENZO MONTELLA #AZİZ YILDIRIM #FENERBAHÇE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayı ortaya çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA