Başkent’te kupa fırtınası!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakasında deplasmanda Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak.
Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Kazanan takım, 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak büyük finalde Konyaspor'un rakibi olacak. Ligde sezonu 3. bitirmeyi garantileyerek Avrupa Ligi biletini alan Fırtına, daha önce 9 kez müzesine götürmeyi başardığı Türkiye Kupası'nı bir kez daha alma hedefiyle sahaya çıkacak. Bu organizasyonda zorlu rakipleri geçen Başkent ekibi de rakibini devirip 18 yıllık final hasretini sonlandırmayı planlıyor.
Kupayı alan takım, 2026-27 sezonunda doğrudan Avrupa Ligi play-off turunda yer alma hakkı elde edeceği için büyük bir avantajı da cebine koymuş oluyor. Ayrıca teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki G.Birliği, yarı final karşılaşmasının ardından ligin son haftasında da deplasmanda Trabzon ile kümede kalma adına kritik bir maça daha çıkacak.
Trabzonspor'un başında ligi 3. sırada bitirmeyi garantileyen Fatih Tekke, Türkiye Kupası'nda finale çıkıp sezonu bir kupayla tamamlamayı istiyor.
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkacak son takımın belirleneceği Gençlerbirliği- Trabzonspor mücadelesi ATV'den futbolseverlerle buluşacak. Naklen yayınlanacak olan 90 dakika, HD kalitesiyle ekranlara gelecek. Müsabakanın öncesi ve sonrasının heyecanı ise A Spor'da yaşanacak. Özel programlar, yorumlar ve röportajlarla kupa coşkusu tavan yapacak.