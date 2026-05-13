Giriş Tarihi: 13.05.2026 14:44

Bodrum FK, final için sahaya çıkacak

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig play-off 2. tur rövanşında oynayacağı Çorum FK mücadelesinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İHA Futbol
Bodrum FK, Trendyol 1. Lig play-off 2. tur rövanş maçında deplasmanda oynayacağı Çorum FK müsabakasının hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. 15 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de oynanacak kritik müsabaka öncesi yeşil-beyazlı ekip, Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik heyet yönetiminde çalışmalarına devam ediyor.

Turun ilk ayağında alınan skorun ardından final kapısını aralamak isteyen yeşil-beyazlılar, sahadan galibiyetle ayrılarak adını play-off finaline yazdırmayı hedefliyor.



"BU ÇOCUKLAR İNANDILAR"

Karşılaşmaya dair değerlendirme yapan Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "Öncelikle maç çok güzeldi bizim için, özellikle seyircimize tekrar teşekkür etmek istiyorum, çok güzel bir atmosfer oluşturmuşlardı. Biz de onun karşılığını hem güzel oyun hem galibiyetle verdik. Hiç ara vermeden antrenmanla yine ikinci maça hazırlanıyoruz. Çünkü ilk maç sadece oyunun birinci devresiydi. Şimdi ikinci devreyi oynayacağız ve deplasmanda oynayacağız. Aynı şekilde ciddiyetle hazırlanıyoruz, analizlerimizi yapıyoruz. Maç çok önemli. İki sene önce de yarı finalde Çorum'la karşılaşmıştık. Maçlarımız gergin oluyor. O yüzden onun bilincindeyiz. Haftalardır söylüyoruz, bu çocuklar çok inandılar. 7-8 hafta varken bile biz '11 haftamız var' diyorduk, özellikle şu son 4 maçı da işin içine katıyorduk. Oynaya oynaya şu anda iki tane maçımız kaldı. İnşallah cuma günü bize yeterli olan skoru alıp 24 Mayıs'ta Konya'ya gitmek istiyoruz, bütün çalışmalarımız da bunun üzerine" dedi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

