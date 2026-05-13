Dünya Yamal’ı konuşuyor!

Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarına, 18 yaşındaki yıldızı Yamal'ın, Filistin bayraklı sevinci damga vurdu. Fas asıllı olan Yamal'ın üstü açık otobüsle yapılan geçit töreninde Filistin'e verdiği destek sosyal medya ve spor kamuoyunda ciddi yankı uyandırdı.

Genç oyuncunun hareketini 'Cesur', 'İnsani bir duruş', 'İşte onurlu bir sporcu', 'Karakterini ortaya koydu, helal olsun' şeklinde yorumlayanların sayısı oldukça fazlaydı. İsrail hesapları ise İspanya Milli Takımı'nın da formasını giyen futbolcuya tepki gösterirken bir grup da futbolcunun bu hareketiyle sert eleştiriler ve siyasi tartışmaların önünü açtığını savundu.