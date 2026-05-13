Dursun Özbek: "Önümüzde tarihi bir fırsat var"

"2 SENE DAHA BU GÖREVE TALİBİZ"

"Seçimden önceki son divan toplantımız. Bu onurlu görevi emanet etmenizin üzerinden yaklaşık 23 ay geçti. Arkadaşlarımla beraber bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. 2 sene daha bu göreve talibiz. Bu görev süresinde bizimle birlikte Galatasaray için emek veren, önümüzdeki dönemde listede yer almayan ancak her zaman yanımızda olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gösterdikleri emek ve çabayla Galatasaray için çalıştılar. Bu böyle bilinsin."

"16 MAYIS'TA YENİ PROJELERİMİZİ PAYLAŞACAĞIZ"

16 Mayıs'ta Galatasaray Adası'nda yapacağımız bir etkinlikle yeni projelerimizi ve vizyonumuzu paylaşacağız.