TFF Başkanı İbrahim Hacosmanoğlu, Anadolu Ajansı'nın konuğu oldu. Adaletli bir duruş sergilemek istediklerinin altını çizen Hacıosmanoğlu, şunları söyledi: "UEFA yetkilileriyle konuştuk, hakem hatası oranı olarak Avrupa'da çok gerilerdeyiz. İngiltere'deki hatalar burada olsa, yer yerinen oynar! Yabancı hakem 1 sefere mahsustu. Kendi hakemlerimizi korumak için yaptık. Avrupa'nın en az hata yapan hakemleri bizde, yabancı hakeme niye ihtiyacımız olsun ki. Hakemlerin hataları oldu ama sonuçta bir şeyi belirlemediler. Ligin kaderini hakemler belirlemedi ama eskiden belirliyordu. Şampiyonlar Ligi finalini yönetecek hakem, Dünya Kupası'nda yok. Türk hakem neden yok, faturasını kimse bana kesemez. Sıradaki Avrupa Şampiyonası ve ondan sonraki Dünya Kupası'na kaç tane hakemimiz gidecek göreceksiniz."

ASGARİ ÜCRETLİ OYUNCU YOK

"Talimatları değiştirdik, ikinci sözleşme ortaya çıkarsa hem oyuncu hem kulüp için ağır yaptırımları var. Bize tek tip sözleşme geliyor. Hem bizim hem UEFA FIFA nezdinde ikinci sözleşmenin ağır cezası var. Asgari ücretli oyuncu yoktur Süper Lig'de. Amatör Lig'de bile yoktur."



BAHİSTE SIRA YÖNETİCİLERDE

"Bahis konusu farklı bir konu. Hakemlerin de 3'te 1'i gitti. Yapılması gerekiyordu. Ben yıllarca bunun mücadelesini vermiş bir insanım. Yöneticilere sıra geldi. Önümüzdeki hafta, yöneticilerle ilgili veriler gelecek. 7 bin küsür yönetici var, 5 yıl içinde yapan ve ayrılan. Süreç bitmedi."



VİLLA İÇİN SERT TEPKİ

"BU konuyla ilgili ahlâksızca konuşan insanlar var. 'Oranın imar sorunu var, milli duyguları karıştırıyor' diyorlar. Belediye orada, imarı 1988'de yapılmış. 88'den beri imarı var. Etrafı ev dolu. Futbolculara hediye veriyorum diye imar mı verecekler bana. Bu kadar ahlâksızlık olmaz."



HAKAN VE ARDA KUPAYA YETİŞİYOR

''Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu'nun Dünya Kupası'yla ilgili bir sorunları yok. Arda'nın sakatlığı yetişiyor, Hakan da iyileşmek üzere. Milli Takımın kadrosunu hoca yapıyor, saygı duyuyoruz, çünkü onun işi o. Çocuklar hakikaten seviyor birbirini. Samet niye alınıyor deniyor. Ağabeylik yapıyor. Oradaki faydasını görseniz... Hocanın inandığı bir şablon var. Kardeşlik duygusunu, kolej havasını yakalamış. O kadroyla devam ediyor. Saygı duymak lazım.''



VATANDAŞLIĞA BAŞVURDUK

"Montella'ya teklif gelmez, hoca da bir yere gitmez. Daha önce Roma'dan teklif gelmişti, konuştuk ve kabul etmedi. İki takımı çalıştırması için de teklif yapıldı. Roma'dan onu da kabul etmedik. Montella ile devam edeceğiz. Türk vatandaşlığı için de başvurduk. Bekliyoruz."



DOKUNSAM ŞAMPİYONDU

Benim bünyemde bir takım varsa o da Trabzonspor'dur. Ahlâksızca ithamlarda bulunuyor insanlar. Trabzonsporluyum ben ama Trabzonspor 5 haftada şampiyonluk potasından koptu. Alanya maçında stoper parmağına dokundu. Ben işin içinde olsam saha hakemi de VAR hakemi de penaltıyı veremez. Bana göre penaltı değil, iki pozisyon var, ben işin içinde olsam verdirirdim o penaltıyı. Ben Trabzonspor'un şampiyon olmasını istemez miyim ama tarafsızım. Kumpasa gerek yok, parmak ucuyla dokunsam olur ama bunun vebali var.''



10+4 ile devam

"Seneye açıkladığımız kuralda değişiklik yok. 12+2 yabancıydı, 10+4 yabancı olacak. Onu geçen seneden ilan etmiştik. O doğrultuda devam ediyoruz."



'CUMHURBAŞKANIMIZ TALİMAT VERDİ, AÇACAĞIZ'

TFF'nin FIFA ve UEFA ile en güçlü dönemini yaşadığını aktaran İbrahim Hacıosmanoğlu, İstanbul'da, UEFA'nın ardından FIFA'nın da merkezinin açılacağının altını çizdi. Hacıosmanoğlu, "TFF, FIFA ve UEFA ile tarihinin en güçlü dönemini yaşıyor. Infantino ve Ceferin ile ayrı bir dostluğumuz var. Infantino, Dünya Kupası ile Trump'a gitti. O da ev sahibi. İkinci olarak Türkiye'ye geldi, Sayın Cumhurbaşkanımıza Dünya Kupası'nı hediye etti. Kararı verildi. Yeri de belli. Tahsis işlemleri için Cumhurbaşkanımız, Bakan Bey'e talimat verdi. En kısa zamanda FIFA'nın merkezini İstanbul'da açacağız" dedi. Öte yandan Başkan Hacıosmanoğlu, İtalya'nın yaşadığı bazı sıkıntılar nedeniyle Türkiye'nin EURO 2032'yi tek başına düzenleme ihtimaliyle ilgili, "Böyle deyip İtalya'ya haksızlık yapmak istemiyorum. Federasyonla ilişkilerimiz iyi. Ceferin, onlara ağır bir eleştiri götürdü. Hazır olmaları gerekiyor. Sorunları var. Şimdiden bir şey konuşursak saygısızlık etmiş oluruz" ifadelerini kullandı.