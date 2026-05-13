Ozan Tufan: "Bu seneye yakışan kupa olur"
Giriş Tarihi: 13.05.2026 23:45 Son Güncelleme: 13.05.2026 23:51

Trabzonsporlu futbolcu Ozan Tufan, Gençlerbirliği’ni mağlup ederek finale yükseldikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu

Ozan Tufan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Milli takımda forma giymek ve Dünya Kupası'na gitmek her futbolcunun hayalidir. Yıllarca giydim ve mücadele ettim. İnşallah yine milli formayı giyerim. Benim için büyük bir gurur olur.

Oğlum sabah akşam Trabzonspor ile yatıp kalkıyor. Eşimin de payı çok büyük. Şehre ilk geldiğimde bana karşı doğal olarak olumsuz bir bakış açısı vardı. Taraftarlarımız bana gönüllerini açtı. Oğlum sabah çıkıp akşam geliyor hiç nerede olduğunu sormuyoruz bile. Şehre böyle güveniyoruz. Trabzon'da huzurluyuz ve güvendeyiz. Bu seneye yakışanın kupa olduğunu düşünüyorum.

Taraftarlarımıza takımım adına çok teşekkür ediyorum. Bizi çok güzel bir şekilde desteklediler. Golden sonra bizi ayakta tuttular. Final maçında da onlardan aynı performansı bekliyorum. Kupa kazanmak istiyoruz.

Geçen sene kupayı kaybettiğimizde çok üzüldük. Bu sezon kupayı kazanarak şehrimize götürmeyi çok istiyoruz."

