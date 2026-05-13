Pina: "Tek hedefimiz finale kalabilmekti"

Giriş Tarihi: 14.05.2026 01:39

Trabzonsporlu oyuncu Wagner Pina, kupada Gençlerbirliği'ni eleyip finale kaldıkları maçın ardından, "Tek hedefimiz finale kalabilmekti" dedi.

İHA
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup edip adını finale yazdırdı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan bordo-mavili oyuncu Wagner Pina, "Doğrusunu söylemek gerekirse bizim adımıza biraz sıkıntılı bir maç olduğunu ifade etmek gerekebilir. Çünkü bu tip maçlar zordur ama önemli olan finale kalabilmekti. En iyi maçımız değildi ama bugün tek hedefimiz finale kalabilmekti, galip gelebilmekti. Bunu da başardığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.
