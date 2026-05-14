36. şampiyonluğu kutlayacağız!

23 Mayıs'taki seçime tek başkan adayı olarak katılacak Dursun Özbek, dün gerçekleştrilen divan kurulu toplantısında yeni yönetimini üyelere tanıttı. Özbek ve listesindeki isimler büyük alkış aldı. Özbek yaptığı konuşmada 26. şampiyonluğu kutlayacaklarını belirtmek isterken yanlışlıkla '36.' ifadesini kullandı. Ardından da "Pardon yanlışlıkla ağzımdan çıktı, bunda bir iş var" dedi. Özbek şöyle devam etti: ''2 sene daha göreve talibiz. Zor dönemlerden geçtik. Bizi engellemek, durdurmak isteyenler oldu. Bunlara karşı birlik ve beraberliğimizi hep önde tuttuk. Şimdi daha fazlasını yapmak için çalışacağız.''

İŞTE ÖZBEK'İN YÖNETİM LİSTESİ:

ASIL ÜYELER: Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mert Çetinkaya, Mehmet Cibara, Abdullah Kavukcu, Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu.

YEDEK ÜYELER: Bora Bahçetepe, Ozan Yurtsever, Emir Aral, Tanur Yılmaz, Ömer Sarıgül