5’i bir yerdenin şifresi takviye!

Dört sezondur mutlu sona ulaşan Galatasaray, yeni hedefi belirledi: 5 sene üst üste şampiyon olmak... Mevcut kadrosunu koruma kararı alan sarı-kırmızılılar, nokta atışı 5 takviye planlıyor. Stoper, orta saha, 10 numara, kanat ve yedek forvet aramaya başlayan Galatasaray birçok dünya yıldızını gündemine dahil etti. Van Dijk ve Rüdiger gibi elit savunmacıların durumu yakından takip ediliyor.

Orta sahada yabancı kuralından dolayı 23 yaş altındaki potansiyelli isimler listede. 10 numara adaylarında Bernardo Silva ilk sırada. Noa Lang'ın 30 milyon Euro olan opsiyonu kullanılmayacağı için kenar forvet bakılıyor. Yedek forvette ise Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım ismi ön plana çıkıyor. Sarıkırmızılılar, Sara başta olmak üzere oyuncu satışı yaparsa transfer sayısını artıracak.