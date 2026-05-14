Aslan’dan Duran’a veto

Geçen yaz Fenerbahçe
'nin Al Nassr'dan büyük beklentilerle kiraladığı ancak devre arasında yollarını ayırarak Zenit'e gönderdiği Jhon Duran, Türk futbolunun transfer gündemine bir kez daha oturdu. Oyuncunun menajerinin, Galatasaray'la görüşmelerde bulunmak için İstanbul'a geldiği ileri sürüldü.
Ancak takım içindeki huzuru bozacağı düşünülerek genç yıldız veto edildi. Galatasaray
Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, şampiyonluğun ilan edildiği Antalyaspor maçı sonrası, "Bize gelmek isteyip başka kulübe gidenler şimdi haber yolluyor, 'Biz gelebilir miyiz' diye. İsim söylemeyeyim, anlayanlar anlar"
açıklamasında bulunmuş, bu sözlerle Jhon Duran'ı kastettiği iddia edilmişti. Ayrıca 22 yaşındaki forvetin sosyal medyada vatandaşı Davinson Sanchez'in şampiyonluk sevincini beğenmesi, "Sarı-kırmızılı formayı giymek istiyor"
şeklinde yorumlanmıştı.