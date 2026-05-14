Giriş Tarihi: 14.05.2026 13:50

Bodrum FK ve Çorum FK final için sahada!

Trendyol 1.Lig'de Çorum FK ile Bodrum FK, yarın akşam saat 20.00'de Çorum Şehir Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Bodrum Futbol Kulübü, yenilmemesi durumunda adını finale yazdıran taraf olacak.

DHA
1'inci Lig'de Play-Off yarı final ilk maçında evinde Arca Çorum FK'yı 1-0 yenerek avantajı eline geçiren Sipay Bodrum Futbol Kulübü yarın rakibiyle deplasmanda rövanş maçına çıkacak.

Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak. Bodrum Futbol Kulübü, her türlü galibiyet ve beraberlik durumunda adını finale yazdıran taraf olacak.

Karşılaşmanın normal süresi Çorum FK'nın 1 farklı üstünlüğü ile sona ererse mücadele 15'er dakikalık iki devre halinde uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da sonuç değişmezse turu geçen taraf serfi penaltılar sonucu belli olacak. Çorum FK evinde 2 ya da daha farklı kazanırsa Bodrum FK'yı eleyecek.

FİNAL KONYA'DA

Finale kalan takım 24 Mayıs Cuma günü Konya'da lig 3'üncüsü Esenler Erokspor'la Süper Lig'e yükselmek için mücadele edecek. İki takım daha önce 2023-2024 sezonunda Play-Off yarı finalinde karşı karşıya geldi. Çorum'daki maç 1-1, Bodrum'daki müsabaka ise 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Bodrum FK seri penaltı atışları sonucu Çorum FK'yı 5-4 yenerek adını finale yazdırmıştı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
