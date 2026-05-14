Bonservis esnek!

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi menajerler de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi ile görüşme trafiğinde. İki isme son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Napoli forması giyen 33 yaşındaki Romelu Lukaku önerildi. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli santrfor için İtalyan kulübünün, 15 milyon Euro olarak belirlediği bonservis konusunda esnek davranabileceği konuşuluyor. Yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle bu sezon yalnızca 7 maçta forma giyebilen Belçikalı yıldızın da kariyerinde yeni bir maceraya olumlu yaklaştığı ifade ediliyor. Yıldırım daha önce gündeme gelen Lukaku transferi için "Kazanırsam alırım" yorumunda bulunmuştu

SİRENLER ALTINDA ZAFER

UKRAYNA Ligi'nde şampiyonluğunu geçtiğimiz günlerde garantileyen Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk, evinde Obolon Kiev'i 3-1 mağlup etti. Lviv'de oynanan karşılaşmaya oyundan çok siren sesleri damga vurdu. Müsabaka hava saldırısı tehlikesi nedeniyle 45 dakika gecikmeli başlarken 18. dakikada ikinci kez alarm çaldı. Oyun tehlike geçene kadar durdurulurken futbolcular ve hakemler soyunma odasına gitti. Maç tekrar kaldığı yerden devam ederken 25. dakikada tekrar sirenler çaldı. Stadyumda bulunan herkes güvenli alana gitti. Ancak Ukrayna Futbol Federasyonu maçın tamamının oynanmasını istedi.