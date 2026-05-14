Brezilya’da Carlo Ancelotti ile sözleşme uzatıldı!

2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Brezilya Milli Takımı'nda dikkat çeken bir karara imza atıldı.

Brezilya Futbol Federasyonu, Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Carlo Ancelotti'nin mevcut sözleşmesinin 2030'a kadar uzatıldığı açıklandı.

Reggiana'da teknik direktörlüğe başlayan Carlo Ancelotti daha sonra Parma, Juventus, Milan, Chelsea, Paris Saint Germain, Real Madrid, Bayern Münih, Napoli ve Everton'da görev aldı.

Carlo Ancelotti, 26 Mayıs 2025'te göreve başladığı Brezilya Milli Takımı'nın başında 10 maça çıktı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör