Dursun Özbek’ten trafikte saldırıya uğrayan Galatasaraylı kadın taraftara davet!

İstanbul'da bir caddede yola atılan Galatasaray bayrağını ezmek istemeyen bir kadın, aracından inerek bayrağı yerden aldı. Bu sırada çevredeki bir grupla tartışma yaşayan kadın saldırıya uğradı.

O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Görüntülerde, yol üzerinde Galatasaray bayrağı olduğu görülen bir parçanın bulunduğu, kadının ise aracından inerek trafiğin aktığı noktada bayrağı almak istediği anlar yer aldı.