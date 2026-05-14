Dursun Özbek'ten trafikte saldırıya uğrayan Galatasaraylı kadın taraftara davet!
Giriş Tarihi: 14.05.2026 14:23 Son Güncelleme: 14.05.2026 14:32

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın bayrağının yere atılmasının ardından trafikte rakip takım taraftarlarının saldırısına uğrayan kadın taraftarla görüştü.

İstanbul'da bir caddede yola atılan Galatasaray bayrağını ezmek istemeyen bir kadın, aracından inerek bayrağı yerden aldı. Bu sırada çevredeki bir grupla tartışma yaşayan kadın saldırıya uğradı.

O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Görüntülerde, yol üzerinde Galatasaray bayrağı olduğu görülen bir parçanın bulunduğu, kadının ise aracından inerek trafiğin aktığı noktada bayrağı almak istediği anlar yer aldı.

DURSUN ÖZBEK'TEN DAVET

Başkan Dursun Özbek, Galatasaray bayrağını yerden kaldırdığı sırada saldırıya uğrayan kadın taraftar ile telefonda görüştü. Özbek, davranışından ötürü kendisine teşekkür etti.

Galatasaraylı taraftar, sarı-kırmızılı takımın bugün gerçekleştireceği antrenmanda konuk edilecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
