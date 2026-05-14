Eşin ve cocukların enkaz altında kalsaydı sen ne yapardın!

İsrail'in Gazze'deki katliamlarını her fırsatta kınayan ve Filistinliler'e sahip çıkan teknik direktör Pep Guardiola, Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarında Lamine Yamal'ın Filistin bayrağı açmasını eleştirenlere tokat gibi bir yanıt verdi. Crystal Palace
maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında bir muhabirin, "Futbolcu siyasi meselelere karışmalı mı?"
sorusunu yanıtlayan Manchester City
'nin hocası Guardiola, "Eğer eşini ve çocuklarını oradakiler gibi (Gazze) evlerin enkazı altında bulsaydın ne yapardın? Buraya gelip bir futbolcu hakkında mı konuşurdun?
Tabii ki hayır! Futbolcular milyonlarca insan tarafından takip edilen rol modellerdir ve gerektiğinde fikirlerini söylemelidirler" ifadelerini kullandı. Genç oyuncunun sergilediği tavrın tüm dünyanın dilinde olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Lamine'in bu duruşu, onun gurur duyması gereken bir şeydir.
O artık sadece bir yetenek değil, bir karakter olarak dünyanın konuştuğu bir isim haline geldi" açıklamalarında bulundu.