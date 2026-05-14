Fenerbahçe arsaVev kupasını Chobani Stadı'nda alacak!
Giriş Tarihi: 14.05.2026 19:05

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe arsaVev, Chobani Stadı'nda taraftarla buluşacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde sezonun bitimine 2 hafta kala tarihindeki ilk şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe arsaVev, kupasını Chobani Stadı'nda kaldıracak.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre ligin son haftasında 19 Mayıs Salı günü saat 14.00'te Chobani Stadı'nda Ünye Kadın SK'yi konuk edecek Fenerbahçe arsaVev, karşılaşmanın ardından düzenlenecek törenle kupasına kavuşacak.

Karşılaşmanın biletleri, yarın saat 16.00'da genel satışa sunulacak. Passo Taraftar Kart zorunluluğu bulunmayan bilet satışı, yalnızca Passo ve Passo Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

Müsabakanın bilet fiyatları şu şekilde:

Maraton Üst A-B-H-I Blok: 100 lira

Maraton Üst C-D-E-F-G Blok: 200 lira

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
