Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe, seçim tarihini açıkladı!
Giriş Tarihi: 14.05.2026 10:21 Son Güncelleme: 14.05.2026 10:22

Fenerbahçe, seçim tarihini açıkladı!

Fenerbahçe Kulübü, seçimli olağanüstü genel kurulun 29-30 Mayıs tarihlerinde, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 6-7 Haziran'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

AA
Fenerbahçe, seçim tarihini açıkladı!
  • ABONE OL

Fenerbahçe Kulübünde seçimli olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre seçimli olağanüstü genel kurul, 29-30 Mayıs tarihlerinde saat 10.00'da Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilecek. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda ise genel kurul, 6-7 Haziran tarihlerinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

Ayrıca tüzüğün 28. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca yönetim kurulu başkanı ve üyeleri için adaylık başvuruları 22 Mayıs Cuma günü saat 18.00'e kadar yapılabilecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#FENERBAHÇE KULÜBÜ #CHOBANİ STADI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe, seçim tarihini açıkladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA