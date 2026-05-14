FIFA’dan 3 Türk kulübüne 3’er dönem transfer yasağı!

FIFA, Gençlerbirliği ve Gaziantep FK ile MKE Ankaragücü'ne 3'er dönem transfer yasağı getirdiğini açıkladı.

FIFA'nın açıklamasına göre "mali anlaşmazlıklar veya mevzuata aykırılık gibi çeşitli ihlaller nedeniyle yeni oyuncu kaydetmeleri geçici olarak yasaklanan kulüpler" arasında yer alan Natura Dünyası Gençlerbirliği, Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü'ne 3'er dönem transfer yasağı verildi.

FIFA'nın kulüplere uyguladığı geçici transfer yasakları, mali açıdan mevzuat ihlalleri giderilince veya finansal anlaşmazlıklar yaşadığı futbolcuların borçları ödenince kaldırılıyor.

