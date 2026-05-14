İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’den Lamine Yamal’a Filistin desteği!

Barcelona forması giyen Lamine Yamal, LaLiga şampiyonluğu sonrası yapılan şehir turunda Filistin Bayrağı ile dikkat çekmişti.

İsrail'in Filistin'e yönelik katliamına sessiz kalmayan Lamine Yamal'ın bu hareketi dikkat çekmişti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin Bayrağı açan Lamine Yamal'a destek açıklaması yaptı.

Pedro Sanchez açıklamasında, "Bir devletin bayrağını dalgalandırmayı 'nefrete teşvik' olarak görenler, ya akıllarını yitirmişlerdir ya da kendi utançlarıyla kör olmuşlardır. Lamine sadece milyonlarca İspanyol'un Filistin'e karşı hissettiği dayanışmayı ifade etti. Onunla gurur duymamız için bir neden daha."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör