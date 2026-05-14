Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ozan'ı Milli Takıma alırlar artık!
Giriş Tarihi: 14.05.2026

Ozan'ı Milli Takıma alırlar artık!

YUNUS EMRE SEL
Ozan’ı Milli Takıma alırlar artık!
  • ABONE OL
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maç sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı: "Geri düştük, zorlandık. Hoca kovduracak maçlar bunlar! İkinci yarıda isteğimiz, arzumuz ile kazanmayı başardık. Böyle maçları daha ciddiye almamız gerekiyor. Herhalde Ozan Tufan'ı artık Milli Takım'a davet ederler. Bugün (dün) sol bek, sağ bek, orta saha, santrfor oynadı. Haftaya da büyük ihtimal stoper oynayacak. Her oynadığı yerde iyi işler çıkardı. Kupayı çok istiyoruz. Herkesin hiçbir şey bilmeden konuşup içerideki onca şeye rağmen buraya kadar gelmemizi kupa ile taçlandırmamız lazım."
#FATİH TEKKE #OZAN TUFAN #TRABZONSPOR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ozan'ı Milli Takıma alırlar artık!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA