Şampiyon Galatasaray’da Kasımpaşa mesaisi başladı!

Antrenmanı Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekilleri Abdullah Kavukcu ile Maruf Güneş de takip etti.

Başkan Özbek, geçen hafta Beşiktaş'ta seyir halinde giderken yerde gördüğü Galatasaray bayrağını almak için arabasından inen ve burada diğer takım taraftarlarından tepki gören Tuğba Akgün ve ailesini konuk etti. Akgün ve ailesiyle sohbet eden Özbek, forma hediye etti.

Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

