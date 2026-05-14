Şampiyon Galatasaray’da Kasımpaşa mesaisi başladı!

Giriş Tarihi: 14.05.2026 21:01

Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hazırlıklara start verildi.

Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. ve son haftasında 17 Mayıs Pazar günü deplasmandaki Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Ligde bitime 1 hafta kala üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı takım, 4 günlük iznin ardından ilk çalışmasını yaptı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Dinamik ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde Kasımpaşa müsabakasının taktiğinin çalışıldığı öğrenildi.

Antrenmanı Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekilleri Abdullah Kavukcu ile Maruf Güneş de takip etti.

Başkan Özbek, geçen hafta Beşiktaş'ta seyir halinde giderken yerde gördüğü Galatasaray bayrağını almak için arabasından inen ve burada diğer takım taraftarlarından tepki gören Tuğba Akgün ve ailesini konuk etti. Akgün ve ailesiyle sohbet eden Özbek, forma hediye etti.

Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
