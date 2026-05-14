Samsunspor’da Fuat Çapa’dan Pape Moussa Fall sözleri!

Giriş Tarihi: 14.05.2026 22:45

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Pape Moussa Fall ile ilgili konuştu.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 'Sahadan Kalbe' söyleşisinde konuşan Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, "Pape Moussa Fall bizim ilgilendiğimiz oyunculardan bir tanesi. Kendisiyle de iletişimdeyiz" dedi.

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, futbol direktörü Fuat Çapa, teknik direktör Thorsten Fink ile futbolcular Rick van Drongelen ve Olivier Ntcham, OMÜ ev sahipliğinde düzenlenen 'Sahadan Kalbe' söyleşisinde öğrencilerle bir araya geldi.

Söyleşide bir üniversite öğrencisinin transfer sorusuna cevap veren Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, "Sezon bittiği zaman biliyorsunuz bir sonraki sezonun çalışmaları başlıyor, hatta sezon bitmeden önce başlıyor. Pape Moussa Fall da bizim ilgilendiğimiz oyunculardan bir tanesi. Kendisiyle de iletişimdeyiz ama sosyal medyada ne kadar çok fazla paylaşılırsa o kadar işimiz zorlaşıyor" diye konuştu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
