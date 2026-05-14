Vatandaşlık görevini yerine getiririz!

TFF ile VakıfBank arasında milli takımlar ana sponsorluğu için anlaşma yapıldı. Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Dünya Kupası finallerinde ilk kez katıldığımız 1954 yılında kurulan, ülkemizin köklü finans kuruluşlarından VakıfBank ile güçlerimizi birleştiriyoruz" dedi. Hacıosmanoğlu, Amerika'da final gelmesi halinde prim verir misiniz sorusuna "Kupayı alırsak sadece sponsorlarımız değil birçok insan bu gururu yaşadığı için vatandaşlık görevini yerine getirir" cevabını verdi.



HER ZAMAN TEK YÜREK OLACAĞIZ

VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda tarih yazacağını vurgularken, "Büyük Türk milleti olarak yine tek yürek olacağız. Sevinçten sokağa döküleceğiz" dedi.