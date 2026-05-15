Aman dikkat!

Fenerbahçe'de herkes seçimi bekliyor. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin başkanlık için yarışacağı kongre öncesi akıllara "Henüz başkan olmadan transfer yapılabilir mi?" sorusu geliyor. Spor hukukçusu Anıl Dinçer, hukuki boyutunu SABAH SPOR'a detaylarıyla açıkladı.

Yaklaşan seçimler öncesinde başkan adaylarının futbolcu veya teknik direktörlerle "ön anlaşma" yaptığı konuşuluyor. Bu süreç nasıl işliyor?

Seçim stratejisinin popüler bir parçasıdır. Adaylar, seçildikleri takdirde hangi yıldızları getireceklerini göstermek için ön anlaşmalar yapar. Ancak bu süreç serbest değil; hem hukuki hem de etik açıdan kritik kurallar var.

Anlaşmaların geçerliliği neye bağlıdır? Aday seçilemezse kulüp sözleşmelerden sorumlu olur mu?

Protokoller 'şarta bağlı' yapılır. Yani anlaşma, sadece adayın başkan seçilmesi durumunda geçerli olacak şekilde kurgulanır. Eğer aday seçilemezse, ön protokol kendiliğinden hükümsüz kalır. Tabii eğer özel bir tazminat maddesi konulmuşsa, o bedelin ödenmesi gerekebilir.

Bir aday, istediği her futbolcuyla masaya oturabilir mi?

Hayır, en kritik nokta burası. Bir adayın futbolcuyla bağlayıcı bir ön sözleşme imzalayabilmesi için oyuncunun mevcut kulübüyle olan sözleşmesinin bitmesine 6 ay veya daha az kalmış olması gerekir. Sözleşmesi devam eden oyuncular için kulübünden izin almadan yapılan görüşmeler "usulsüz transfer yaklaşımı" sayılır. Bu durumda hem oyuncu hem (eğer seçilirse) başkan ve kulüp, transfer yasağı, ciddi para cezalarıyla karşılaşılabilir.

Teknik adamlar için de aynı "6 ay kuralı" geçerli mi?

Teknik direktörlerde kurallar katı değil. Adaylar, göreve geldiklerinde takımı kime emanet edeceklerini netleştirmek için teknik adamlarla her konuda anlaşıp bunu bir vizyon belgesi olarak sunabilir. Fakat hoca çalışıyorsa, etik olarak kulübünden izin alınması gerekir.

Bu ön sözleşmelerin içeriği ne kadar bağlayıcı olabilir?

Eğer ön sözleşme; tarih, taraflar, süre ve ücret gibi temel unsurları içeriyorsa, İsviçre hukuku kapsamında FIFA ve CAS tarafından "nihai bir iş sözleşmesi" olarak kabul edilebilir. Bu durumda aday seçilse de seçilmese de oyuncu hak iddia edebilir. Ayrıca, aday seçilmesine rağmen oyuncuyu almaktan vazgeçerse ağır tazminatlar ödemek zorunda kalabilir.

Finansal Fair Play ve harcama limitleri bu vaatleri nasıl etkiliyor?

Çok önemli bir nokta. Adayın vadettiği yıldız oyuncu, kulübün mevcut FFP veya federasyonun belirlediği harcama limitlerini aşabilir. Bu nedenle adayların, finans ekipleriyle birlikte limitleri iyi analiz etmesi şarttır.

Dünya futbol tarihinde bu yöntemin en unutulmaz örneği hangisidir?

Florentino Perez (Real Madrid Başkanı) ve Luis Figo olayıdır. Perez, Real Madrid başkan adayıyken rakibi Barcelona'nın kaptanı Figo ile gizli bir protokol yapmıştı. Perez seçilirse Figo, Real Madrid'e transfer olacaktı. Reddederse Madrid'e 30 milyon Pound tazminat ödeyecekti. Sonuçta Perez seçildi ve Figo'nun transferi dünya futbolunu sarstı.