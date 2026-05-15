Barış değil Sara yolcu!

TFF yeni sezonda yabancı sınırının 10+4 şeklinde olacağını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp bu kurala göre planlama yapmaya başladı. Singo, Sanchez, Jakobs, Sallai, Lemina, Torreira, Sara, Sane ve Osimhen'in sözleşmeleri devam ediyor ve İcardi kalırsa 10 yabancı kontenjanı dolacak. Mevcut kadroda sadece 2007 doğumlu Nhaga +4'e uygun kriteri taşıyor. Stoper, orta saha, 10 numara, kanat ve yedek forvet arayan Galatasaray'ın 23 yaş üzerinde yabancı transferi için oyuncu satışı yapması gerek. Şampiyonlar Ligi performansını Brezilya Milli Takımı'na seçilerek taçlandıran Gabriel Sara için Galatasaray'ın kapısı tekliflere açık. Aston Villa ve Everton'ın ilgilendiği Brezilyalı yıldıza 35 milyon Euro değer biçiliyor ve satılması bekleniyor. Sara'nın aksine Barış Alper Yılmaz'ın takımda kalması planlanıyor. Avrupa'dan talipleri olan Barış Alper yeni yabancı kuralı ile birlikte kıymete bindi. Astronomik bir teklif gelmediği sürece milli yıldız satılmayacak.

'TAKINTILI BİR İNSANIM'

Profesyonel bir ekiple çalıştığını söyleyen Barış Alper, "Tek başına yapabileceğiniz bir şey değil. Özel bir ekibim var, onlarla hep iletişim halindeyim. Onlardan çok destek alıyorum. Biraz da takıntılı bir insanım (Gülerek). Bir ağrınız olabilir, o ağrıyı düşünürsem o beni rahatsız eder. Doktorla konuşurum. Dinlen falan derse, o gün antrenman yapmazsam ben paket (Gülerek)" diye konuştu.

KÖTÜYSENİZ BAŞKASI GELİR!

BARIŞ Alper Yılmaz, kariyerini 'çok çalışarak' oluşturduğunu söyledi. "Alt liglerde çok yetenekli benim gibi oyuncular var. Kötü performansta yerinizi dolduranlar gelir" diyerek G.Saray'da oynamanın önemine vurgu yapan hücum oyuncusu, şöyle devam etti: "Bu kıymetin farkına varmalıyız. G.Saray'da oynuyorsanız, her şeye dikkat etmelisiniz. Rize'de köydesiniz, restoranımız vardı. Babama yardım ediyordum. Allah bana G.Saray'ı nasip ettiyse ailemden dolayı. Bir anda Keçiören'den nasıl G.Saray'a geleceksiniz?" Mauro ile ilgili olarak ise "İcardi kraldır. Stardır. Herkese çok şey kattı" dedi.