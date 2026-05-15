Beşiktaş’ta Orkun Kökçü özür diledi!

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Rizespor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü açıklamalarda bulundu.

Müsabakayı değerlendiren Orkun Kökçü, "İlk yarıda bize yakışmayan bir oyun oldu. İkinci yarıda daha enerjik ve istekli oynadık. Beraberliği yakaladık. Başka şanslarımız da vardı. Maçı kazanabilirdik, kaybedebilirdik de" sözlerini dile getirdi.

Sezonun son maçına çıkmalarına dair Orkun Kökçü, "Son maç, belliydi son maç olduğu. Bu sezon için taraftarımızdan özür diliyoruz. Hem de teşekkür ediyorum. Her koşulda bize destek oldular. İnşallah gelecek sezon hedeflerimize ulaşacağız, yaklaşacağız. Elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Dinlenme sürecine gireceklerini vurgulayan Orkun Kökçü, "Tatil, Dünya Kupası... Kulüp futbolundan biraz uzaklaşacağız. Herkes dinlenebilir, kafasını toplayabilir. Özür diliyoruz, teşekkür ediyoruz. Seneye görüşmek üzere" açıklamasını yaptı.

