Beşiktaş’ta Orkun rekora koşuyor

Beşiktaş adına kötü geçen sezonda başarılı bir performans ortaya koyan kaptan Orkun Kökçü için Çaykur Rizespor maçı farklı bir önem taşıyor…

Süper Lig'de şu ana kadar 8 golü bulunan tecrübeli futbolcu, Rize ağlarını da sarsarsa kariyer rekorunu kıracak.

Orkun, 2022-23 sezonunda Feyenoord formasıyla Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) 8 gol atmıştı. Öte yandan yıldız oyuncu, Süper Lig'de 7 de asist yaparak şu ana kadar 15 kez skora etkide bulundu. Ayrıca Türkiye Kupası'nda da 2 kez fileleri havalandırdı.