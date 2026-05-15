CANLI | Galatasaray şampiyonluk kutlamaları! İşte anbean görüntüler...

Giriş Tarihi: 15.05.2026 17:27 Son Güncelleme: 15.05.2026 17:33

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, taraftarıyla birlikte coşkulu bir kutlama gerçekleştiriyor. Sarı-kırmızılıların RAMS Park'ta kupasına kavuşacağı gecede anbean yaşananlar...

17:32

TARAFTARLAR AKIN ETTİ

Şampiyon Galatasaray futbol takımını taşıyan üstü açık otobüs, Galatasaray Lisesi önünden hareket etti. Stadyuma doğru hareket eden otobüsü oldukça yoğun bir kalabalık takip ediyor.

17:31

"TARİH YAZDIK"

Yunus Akgün: 'Çok mutluyuz. Tarih yazdık. Taraftarlarımız her zamanki gibi muhteşem...'

17:23

YUNUS VE TORREIRA'DAN ICARDI PANKARTI!

Lucas Torreira ve Yunus Akgün'ün, sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi için, "Gitme Mauro" yazılı pankart açması dikkat çekti. 

 

17:23

ŞAMPİYONLUK TURU BAŞLADI!

Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet üstü açık otobüsle Taksim'den RAMS Park'a doğru yola çıktı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

