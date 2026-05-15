CANLI | Galatasaray şampiyonluk kutlamaları! İşte anbean görüntüler...

Şampiyon Galatasaray futbol takımını taşıyan üstü açık otobüs, Galatasaray Lisesi önünden hareket etti. Stadyuma doğru hareket eden otobüsü oldukça yoğun bir kalabalık takip ediyor.
Yunus Akgün: 'Çok mutluyuz. Tarih yazdık. Taraftarlarımız her zamanki gibi muhteşem...'
Lucas Torreira ve Yunus Akgün'ün, sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi için, "Gitme Mauro" yazılı pankart açması dikkat çekti.
Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet üstü açık otobüsle Taksim'den RAMS Park'a doğru yola çıktı.