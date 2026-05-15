Casusluk krizi finali değiştirebilir!

İngiltere'de Premier Lig'e yükselme playoff'larındaki casusluk krizi gündeme bomba gibi düştü. Southampton'ın analistinin, yarı final rövanşında Middlesbrough'yu 2-1 yendikleri mücadele öncesinde rakip takımın antrenmanını gizlice izlediği ve video kaydına aldığı ortaya çıkmıştı. Analistin kimliğinin belirlenmesiyle birlikte Middlesbrough, konuyla ilgili federasyona başvuruda bulundu. İngiltere Futbol Ligi, bağımsız bir komisyonun bu 'casusluk' iddialarını inceleyeceğini ve kararın 19 Mayıs'a kadar verileceğini doğruladı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Southampton arasında 23 Mayıs'ta oynanacak finalin de ertelenebileceği açıklandı. Hatta Hull City'nin direkt Premier Lig'e çıkabileceği ya da Middlesbrough'nun finalde yer alabileceği iddia edildi.

