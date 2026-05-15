Çorum FK uzatmalarda güldü! Adını finale yazdırdı...

Giriş Tarihi: 15.05.2026 22:52

Trendyol 1. Lig yükselme play-off 2. turunun rövanş maçında Çorum FK, Bodrum FK'yi uzatmalarda bulduğu golle 2-0 yenerek adını finale yazdırmayı başardı.

Trendyol 1. Lig'de play-off finalinin adı belli oldu.

2. tur rövanş maçında Çorum Futbol Kulübü ile Bodrum Futbol Kulübü karşı karşıya geldi.

TUR UZATMALARDA GELDİ

Ev sahibi Çorum, 1-0'lık dezavantajla çıktığı mücadeleyi 2-0 kazanarak Esenler Erokspor'un rakibi oldu. Çorum FK'ye galibiyeti getiren goller, 81. dakikada Arda Şengül ile 99. dakikada Samudio'dan geldi.

Play-off finali 24 Mayıs Pazar günü Esenler Erokspor ile Çorum Futbol Kulübü arasında, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
