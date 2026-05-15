Düdük Asen Albayrak’ta

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

SÜPER Lig'i 4. sırada tamamlaması daha önce kesinleşen Beşiktaş, sezonun son haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. 33 maçta 17 galibiyet, 8'er beraberlik ve yenilgi ile 59 puan toplayarak beklentilerin çok uzağında kalan siyah-beyazlılar, en son olarak geçtiğimiz hafta evinde Trabzonspor'a 2-1 yenilmişti. Karşılaşmayı kadın hakem Asen Albayrak yönetecek. Albayrak, bu sezon daha önce 2-2 biten Göztepe-Alanyaspor maçında düdük çalmıştı. Ayrıca Beşiktaş'ın deplasmanda Kocaelispor'la 1-1 berabere kaldığı mücadelede AVAR olarak görev yapmıştı.