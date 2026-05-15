Fildişi Sahili’nin Dünya Kupası kadrosunda Süper Lig’den 4 isim!

2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Fildişi Sahili Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı.
Fildişi Sahili'nin kadrosunda Süper Lig'den 4 futbolcu yer aldı.
Rizespor'dan Yahia Fofana, Beşiktaş'tan Emmanuel Agbadou, Galatasaray'dan Wilfried Singo ile Trabzonspor'dan Christ Oulai, Dünya Kupası aday kadrosuna davet edildi.
Fildişi Sahili Milli Takımı'nın aday kadrosu şu şekilde:
Kaleciler: Yahia Fofana, Mohamed Kone, Alban Lafont
Defanslar: Emmanuel Agbadou, Clement Akpa, Ousmane Diomande, Guela Doue, Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Evan Ndicka, Wilfried Singo
Orta sahalar: Seko Fofana, Parfait Guiagon, Christ Oulai, Franck Kessie, Ibrahim Sangare, Jean Michael Seri
Forvetler: Simon Adingra, Ange Yoan Bonny, Amad Diallo, Oumar Diakite, Yan Diomande, Evann Guessand, Nicolas Pepe, Bazoumana Toure, Elye Wahi