Giriş Tarihi: 15.05.2026 17:47

Fildişi Sahili’nin Dünya Kupası kadrosunda Süper Lig’den 4 isim!

Fildişi Sahili Milli Takımı’nın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu.

2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Fildişi Sahili Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı.

Fildişi Sahili'nin kadrosunda Süper Lig'den 4 futbolcu yer aldı.

Rizespor'dan Yahia Fofana, Beşiktaş'tan Emmanuel Agbadou, Galatasaray'dan Wilfried Singo ile Trabzonspor'dan Christ Oulai, Dünya Kupası aday kadrosuna davet edildi.

Fildişi Sahili Milli Takımı'nın aday kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Yahia Fofana, Mohamed Kone, Alban Lafont

Defanslar: Emmanuel Agbadou, Clement Akpa, Ousmane Diomande, Guela Doue, Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Evan Ndicka, Wilfried Singo

Orta sahalar: Seko Fofana, Parfait Guiagon, Christ Oulai, Franck Kessie, Ibrahim Sangare, Jean Michael Seri

Forvetler: Simon Adingra, Ange Yoan Bonny, Amad Diallo, Oumar Diakite, Yan Diomande, Evann Guessand, Nicolas Pepe, Bazoumana Toure, Elye Wahi

Hakan Kurt - Editör
