Galatasaray kupasını alıyor! İşte şampiyonluk kutlamasının programı...

Şampiyonluğunu ilan eden G.Saray, bugün kupasını kaldıracak. Program, artık bir gelenek haline geldiği üzere Galatasaray Lisesi'nden başlayacak. Takımın burada toplanmasının ardından hatıra fotoğrafı çektirilecek ve sonrasında üstü açık otobüs ile yolculuk başlayacak. RAMS Park'a ulaşacak olan kafileyi 53 bin taraftar karşılayacak. RAMS Park'ta DJ Suat Ateşdağlı taraftarı havaya sokacak. Oyuncular 19.05'ten sonra kendi seçtikleri özel şarkılarla anons edilerek kupa törenine çıkacak.

TAKIM-TRİBÜN VURGUSU

Yönetim, sanatçı konserinden vazgeçti… Sarı-kırmızılı ekibin kurmayları, konserde takım ve taraftarın bütünleşmesinin kaybolduğunu düşündü ve sanatçıları programa almadı.

BEYOĞLU'NDAN SEYRANTEPE'YE HER YER SARI-KIRMIZI

G.SARAYLI taraftarlar, şampiyonluk kutlamaları için bugün sokaklara dökülecek. Galatasaray Lisesi çevresinde toplanacak olan taraftarlar, sonrasında takımın rotasında geçişi takip edecek. Ayrıca takım otobüsünün arkasından konvoy da yapılacak.

İŞTE KUTLAMA PROGRAMI

● 15.00: Galatasaray Lisesi'nden hareket edecek kortejle kutlamalar başlayacak.

● 18.00: RAMS Park'ta kapılar açılacak ve stadyumdaki program başlayacak.

● 19.05: DJ Suat Ateşdağlı'nın performansı eşliğinde futbolcular kendi seçtikleri şarkılarla sahaya çıkacak ve taraftarları selamlayacak.

● 20.30: Süper Lig şampiyonluk kupası, görkemli bir törenle havaya kaldırılacak.

● 22.00: Havai fişek gösterileri ile kutlama sona erecek.