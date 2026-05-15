Giriş Tarihi: 15.05.2026

Gazze’den Yemen’e teşekkür resmi

Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı ile taraftarını selamlayan Lamine Yamal'a, İsrail yetkililerinden sert tepkiler gelirken başta Barcelona efsanesi Pep Guardiola olmak üzere sporun akil insanları oyuncuya sahip çıkmıştı. Son olarak İsrail Savunma Bakanı Katz, oyuncuyu eleştirirken Barcelona taraftarı ise sosyal medyadan oyuncularının arkasında olduklarını yineledi. Gazze'nin batı bölümündeki Şati Mülteci Kampı'ndan ise İspanyol yıldıza mesaj geldi. Filistinli duvar sanatçıları, oyuncunun ikonik hale gelen Filistin bayrağı ile taraftarı selamladığı anları bir duvara resmetti.

