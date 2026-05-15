Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe'de Samsunspor hazırlıkları tamamlandı!
Giriş Tarihi: 15.05.2026 18:46

Göztepe, Süper Lig'in son haftasındaki Samsunspor maçı hazırlıklarını noktaladı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen son antrenman, ısınmayla başlayıp pas çalışmalarıyla devam etti.

Antrenmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynayan takım, ikinci bölümde ise şut çalışması gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, bugün özel uçakla Samsun'a giderek kampa girecek.

İzmir temsilcisi, yarın saat 20.00'da Samsunspor ile karşılaşacak.

Öte yandan, sakatlıkları bulunan Furkan Bayır ve Krastev bu maçta forma giyemeyecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
