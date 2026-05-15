Hearts, İskoçya’da tarih yazmak için sahaya çıkacak!

Sezona Brendan Rodgers ile başayan Celtic, ekim ayında Hearts'a karşı alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından deneyimli teknik adamı kovarken O'Neill kulübe zaman kazandırdı.

O'Neill ile 8 maçın 7'sinin kazanan yeşil-beyazlı takım, kulübeyi Wilfried Nancy'ye teslim etti ancak iç sahadaki ilk maçta Hearts'a 2-1 yenildi.

Alınan kötü sonuçların ardından 33 gün sonra Nancy ile de yollarını ayıran Glasgow ekibi, yeniden O'Neill'i takımın başına getirerek şampiyonluk yarışına dahil oldu.

İrlandalı teknik adam, ikinci döneminde çıktığı 25 maçta, 18 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

Hearts'a şampiyonluk yolunda destek verenlerden biri de kulübün ezeli rakibi Hibernian taraftarı olduğu bilinen İskoç tenisçi Andy Murray oldu.

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Murray, İskoç futbolunun iyiliği için Hearts'ın kazanmasının iyi olacağını belirterek, "Bunu söylediğim için muhtemelen topa tutulacağım ama şahsen Hearts kazanabilirse bunun İskoç futbolu için iyi bir şey olacağını düşünüyorum. Celtic veya Rangers dışında bir takımın ligi kazanmasının üzerinden çok uzun zaman geçti. İnsanlar bana İskoç futbolu hakkında sorular soruyor ve bu normalde hiç olmaz. Dolayısıyla buna yönelik açıkça büyük bir ilgi var." ifadelerini kullandı.

Ligde iki takım arasında bir puan fark bulunuyor.

Hearts topladığı 80 puanla lider durumda yer alırken, ikinci sıradaki Celtic ise 79 puan topladı.

Şampiyonluk için Hearts'a beraberlik bile yetecek.

Celtic ise şampiyonluk serisini sürdürmek için sadece kazanmak için sahaya çıkacak.

