İcardi’yi öve öve bitiremedi!

Galatasaray'ın
yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı kulübün YouTube hesabına açıklamalarda bulundu. Nijeryalı forvet, İcardi hakkında, "Antalyaspor'a attığımız golde çok sansasyoneldi. Zaten yetenekli. 'İşte bu benim kaptanım'
dedim. Kendisi atacak sandım önce. Kaan'a pası çıkarttı. Ne büyük oyuncu olduğunu gösteriyor"
diye konuştu. Önümüzdeki sezonun kendileri için daha zor geçeceğini belirten 27 yaşındaki santrfor, "Kariyerimdeki en güzel, en iyi hissettiğim dönemlerden birini yaşıyorum, çok keyif alıyorum" derken Okan Buruk için de şu yorumu yaptı: "Çok kaliteli özellikleri var. Egoist değil. Konuşma şekli, deneyimli oyunculara sorumluluk bırakması, bu çağda kolay rastladığınız bir şey değil.
Büyük bir insan. Hocamdan çok memnunum. Fatih Terim ve kendisi, Türk futbol tarihinin en iyi iki hocası."