Kayserispor son iç saha maçına çıkıyor

Giriş Tarihi: 15.05.2026 09:49

Kayserispor, 2025-2026 futbol sezonundaki son iç saha maçına pazar günü çıkacak.

İHA
Süper Lig'e veda eden Kayserispor, sezonun son iç saha maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, pazar günü sahasında Konyaspor ile mücadele edecek. Kayseri temsilcisi, ligde sahasında oynadığı 16 karşılaşmada 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. İç sahada rakip fileleri 13 kez havalandıran Kayserispor, kalesinde ise 31 gole engel olamadı. Evinde oynadığı maçlarda savunma performansıyla eleştirilen sarı-kırmızılılar, sezon boyunca taraftarına beklenen mutluluğu yaşatamadı.
Kayserispor, son iç saha maçında Konyaspor karşısında 3 puanı alıp taraftarına galibiyetle veda etmeyi hedefliyor.

