Kayserispor’da Konyaspor mesaisi devam etti!

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında 17 Mayıs Pazar günü sahasında Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre teknik direktör Erling Moe yönetiminde, kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.
Kayserispor, yarınki idmanla Konyaspor mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.
Kayserispor ile Konyaspor arasında 17 Mayıs Pazar günü RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada, hakem Melek Dakan görev yapacak.