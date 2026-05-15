Lukaku için Beşiktaş da temasta

enerbahçe'de yeni sezon öncesi iki başkan adayı, Aziz Yıldırım
ve Hakan Safi transferde santrfora öncelik vermiş durumda. Hem Yıldırım hem de Safi'nin, 1 numaralı adayı Romelu Lukaku
. Napoli ile ipleri koparma noktasına gelen Belçikalı yıldızı Fenerbahçe'nin dışında Süper Lig'den Beşiktaş da istiyor. Lukaku'nun, siyah-beyazlı takımın forvet listesinde yer aldığı öğrenilirken yaz aylarında bir hareketlilik yaşanması bekleniyor.
Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan 33 yaşındaki forvete 15 milyon Euro değer biçilirken tarafların ayrılık konusuna sıcak baktığı kaydedildi. Mart ayındaki milli maçlar sonrası Lukaku'nun takımla antrenmanlara dönmesi gerekirken Belçika'da kalması, Napoli yönetimini ciddi şekilde rahatsız etmişti.