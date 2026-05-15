Giriş Tarihi: 15.05.2026 22:44 Son Güncelleme: 15.05.2026 22:46

Sergen Yalçın: Bence güzel bir maç oldu

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, 2-2 biten Çaykur Rizespor maçının değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından siyah-beyazlıların teknik patronu Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İŞTE YALÇIN'IN SÖZLERİ:

"Bence güzel bir maç oldu. Hedefsiz bir maç. Oyuncuları konsantre etmek biraz zorlaştı. Bizim çocuklar ilk yarıda tatildeydi herhalde, ikinci yarıda tatilden çağırdık onları. Beklemedik bir durum değil bu. Konyaspor maçından sonra sezon bitmişti bizim için. Bir hedef koymuştuk, onu kaybettik ve bu da oyunculara yansıdı. Ondan sonra konsantrasyon zorlaştı. Bugün de öyle oldu. İlk yarıda ortada bir takım yoktu. Devre arasında onları uyandırmak zorunda kaldım. İkinci yarıda takım toparlandı. Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum ligin son maçı olmasından dolayı."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
