Son dakika: Beşiktaş sezonu 1 puanla kapadı! Rize’de kazanan çıkmadı

Rizespor ile Beşiktaş arasındaki mücadele 2-2'lik beraberlikle noktalandı.
Rizespor'un gollerini 18 ve 31. dakikalarda Ali Sowe kaydetti. Beşiktaş'ta fileleri 55. dakikada Jota Silva ile 62. dakikada Vaclav Cerny havalandırdı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 60'a yükseltti ve ligi 4'üncü sırada noktaladı.
Recep Uçar yönetimindeki Rizespor ise 41 puanla sezonu tamamladı.
Rizespor - Beşiktaş: 2-2
Goller: 18' Ali Sowe, 31' Ali Sowe, 55' Jota Silva, 62' Vaclav Cerny
İLK 11'LER
Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Sagnan, Hojer, Taylan Antalyalı, Olawoyin, Laçi, Mebude, Mihaila, Ali Sowe.
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Ndidi, Orkun Kökçü, Asllani, Cengiz Ünder, El Bilal Toure, Mustafa Hekimoğlu.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Beşiktaş atağında topla buluşan Orkun Kökçü'nün ceza sahasının sol çaprazından şutunda kaleci Fofana, gole izin vermedi.
6. dakikada kullanılan kornerde topla buluşan Çaykur Rizesporlu Hojer'in vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak auta çıktı.
18. dakikada ev sahibi ekip, öne geçti. Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Sowe, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
20. dakikada Cengiz Ünder'in ceza yayından şutunda topla buluşan Orkun Kökçü'nün gelişine vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekti.
31. dakikada yeşil-mavili ekip, farkı ikiye çıkardı. Olawoyin'in pasında ceza sahasının sağ çaprazında Sowe, kafayla topuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
34. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orkun Kökçü'nün pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Murillo'nun vuruşunda kaleci Fofana, topu kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
55 dakikada Orkun'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Jota'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1
62. dakikada Olaitan'nın pasında Cerny'nin ceza sahasının dışından şutunda top meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-2
90+2. dakikada sağ kanattan Mithat'ın ortasında Halil İbrahim Dervişoğlu kafayla topu ağlara gönderdi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Asen Albayrak ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
SERGEN YALÇIN'DAN 5 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Rizespor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ligin 33. haftasında oynanan Trabzonspor maçına göre ilk 11'de 1'i zorunlu 5 değişikliğe gitti.
Siyah-beyazlı takım karşılaşmaya Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Ndidi, Cengiz Ünder, Asllani, Orkun Kökçü, Toure, Mustafa Hekimoğlu, ilk 11'i ile başladı.
Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica, Felix Uduokhai, Gökhan Sazdağı ve Necip Uysal kadroya alınmadı.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasındaki Trabzonspor maçında sağlık sorunları nedeniyle forma giyemeyen Emirhan Topçu ise ilk 11'de görev yaptı.
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Devis Vasquez, Emre Bilgin, Salih Uçan, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Jota Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Dijalo, Devrim Şahin'i yedekler listesine yazdı.
Recep Uçar yönetimindeki Çaykur Rizespor ise sahaya, Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Sagnan, Hojer, Taylan Antalyalı, Olawoyin, Mebude, Laçi, Mihaila, Sowe'dan oluşan 11 ile çıktı.
Yeşil-mavili ekipte Zeqiri ve Samet Akaydin, kadroya dahil edilmedi.
RİZESPOR TARAFTARINDAN İBRAHİM TURGUT'A TEŞEKKÜR
Çaykur Rizespor taraftarları, kulüp başkanı İbrahim Turgut'un fotoğrafının yer aldığı "Teşekkürler Başkan" yazılı poster açtı.
Yeşil-beyazlı futbolcular sahaya "Köklü geçmiş, güçlü gelecek Jandarma 187 yaşında" pankartıyla çıktı.
Maç öncesi Çaykur Rizespor'un Kulüp Başkanı Turgut sahaya inerek, taraftarı selamladı.
Beşiktaş taraftarları kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.
Siyah-beyazlılar sahaya çıkarken "Sigorta ile iş güvende, işçi güvende gelecek güvende" yazılı pankart taşıdı.