Trabzonspor yaptığı teklifi güncelleyecek

Giriş Tarihi: 15.05.2026

YUNUS EMRE SEL
Ernest Muçi, ortaya koyduğu performansla Trabzonspor camiasına ve taraftarına kendisini sevdirmeyi başardı. Sezon başında siyah-beyazlı kulüpten kiralanan oyuncunun tapusuna sahip olmak isteyen bordo-mavililer, yapılan anlaşmadaki 8.5 milyon Euro'luk opsiyonu makul bir rakama indirmeyi hedefliyor. Karadeniz kulübü, ilk etapta 5 milyon Euro'luk teklifte bulundu ancak olumlu yanıt alamadı. Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibinin yapılan öneriyi güncellemeyi düşündüğü öğrenildi. Muçi'nin, kariyerini bordo-mavili forma altında devam ettirmek istemesi Trabzonspor cephesinde önemli bir artı olarak görülüyor.
#ERNEST MUÇİ #TRABZONSPOR

