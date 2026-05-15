Trabzonspor’da Gençlerbirliği mesaisi başladı!

Trabzonspor
, Trendyol Süper Lig
'in 34. haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği
maçı hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma çalışması yapıldı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde ise dar alanda oyun çalışması gerçekleştirildi.
Bordo-mavililer, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Hakan Kurt - Editör