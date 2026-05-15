Xhaka gelmek için can atıyor!

Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.05.2026

Beşiktaşlı yetkililer, teknik direktör Sergen Yalçın’ın oyuncu hakkındaki görüşünü aldıktan sonra harekete geçecek

Ogün ŞAHİNOĞLU
Siyah-beyazlılarda Çaykur Rizespor karşılaşması sonrasında gerçekleştirilecek olan Serdal Adalı-Sergen Yalçın zirvesinde gelecek sezonun planlaması yapılacak. Buluşmada gündemde olan isimler değerlendirilecek. Çıkacak kararlara göre Beşiktaşlı yetkililerin, Granit Xhaka için Sunderland ile masaya oturma ihtimali bulunuyor. Bu transfer şu an listenin başında olmasa da Sergen Yalçın'ın görüşünün beklendiği ifade edildi. Yaz tatilinde Antalya'ya gelecek olan tecrübeli futbolcunun, Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı öğrenildi. Sunderland'in önceliği ise geçtiğimiz sezon 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Bayer Leverkusen'den transfer ettiği Xhaka'yı kadrosunda tutmak.
