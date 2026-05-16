A Milli Futbol Takımı maçları ATV ekranlarında! Dünya Kupası öncesi son provalar

2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, son provalarına ATV ekranlarında çıkacak.
A Milli Futbol Takımı'nın Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynayacağı dostluk maçları ATV ekranlarından yayınlanacak.
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası yolundaki son durumu Turkuvaz Medya aracılığıyla futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.
İLK RAKİP KUZEY MAKEDONYA
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ilk maçına 1 Haziran Pazartesi günü çıkacak.
Bizim Çocuklar, Kadıköy'deki maçta Kuzey Makedonya'yı konuk edecek.
A Milli Futbol Takımı'nın Kuzey Makedonya ile oynayacağı özel müsabaka saat 20.30'da başlayacak ve ATV ekranlarında yayınlanacak.
SON MAÇ VENEZUELA İLE
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası öncesi son provasını Venezuela karşısında yapacak.
7 Haziran Pazar günü oynanacak müsabakaya Inter Miami'nin stadı ev sahipliği yapacak.
A Milli Futbol Takımı'nın Venezuela maçının başlama saati TFF tarafından 01.00 olarak açıklanmıştı.
Türkiye ile Venezuela arasındaki müsabaka ATV ekranlarından yayınlanacak.