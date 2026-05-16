A Milli Futbol Takımı maçları ATV ekranlarında! Dünya Kupası öncesi son provalar

Giriş Tarihi: 16.05.2026 22:57 Son Güncelleme: 16.05.2026 23:01

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası öncesi oynayacağı Kuzey Makedonya ve Venezuela maçları ATV ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, son provalarına ATV ekranlarında çıkacak.

A Milli Futbol Takımı'nın Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynayacağı dostluk maçları ATV ekranlarından yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası yolundaki son durumu Turkuvaz Medya aracılığıyla futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

İLK RAKİP KUZEY MAKEDONYA

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ilk maçına 1 Haziran Pazartesi günü çıkacak.

Bizim Çocuklar, Kadıköy'deki maçta Kuzey Makedonya'yı konuk edecek.

A Milli Futbol Takımı'nın Kuzey Makedonya ile oynayacağı özel müsabaka saat 20.30'da başlayacak ve ATV ekranlarında yayınlanacak.

SON MAÇ VENEZUELA İLE

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası öncesi son provasını Venezuela karşısında yapacak.

7 Haziran Pazar günü oynanacak müsabakaya Inter Miami'nin stadı ev sahipliği yapacak.

A Milli Futbol Takımı'nın Venezuela maçının başlama saati TFF tarafından 01.00 olarak açıklanmıştı.

Türkiye ile Venezuela arasındaki müsabaka ATV ekranlarından yayınlanacak.

Hakan Kurt - Editör
