Albayrak’tan kritik kararlar

Giriş Tarihi: 16.05.2026

HAKEM Asen Albayrak bu sezon, ikinci kez Süper Lig maçında görev aldı. Daha önce Göztepe-Alanyaspor karşılaşmasını yöneten Albayrak, 73. dakikada itirazdan dolayı Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar'a kırmızı kart gösterdi. Uçar, maçın kalan bölümünü tribünden izledi. Ayrıca ev sahibi takımın attığı ikinci gol öncesi Cengiz'e faul yapıldığı gerekçesiyle Beşiktaşlı futbolcular itirazda bulundu. Ancak Albayrak, golü verdi. Ayrıca Halil'in 90+2'de ağlara giden vuruşu sonrası önce santrayı gösterdi. VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu bir kez daha izleyip, golü iptal etti.

