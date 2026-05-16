Aziz Yıldırım: Şampiyon olsak da bırakacağım!

Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek seçim öncesinde başkan adayları sahaya indi.

Sarı-lacivertlilerde başkan adaylarından Aziz Yıldırım, düzenlenen bir etkinlikte açıklamalarda bulundu.

Neden aday olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım, "Ben başkan olmayı düşünmüyordum, aday da olmayacaktım. Geçen sene imzalar toplanınca da gençleri teşvik ettim. Genç adaylar çıksın istedim. Ama maalesef olmadı geçtiğimiz yıl. Şimdi bu yıl neden aday oldum? Görüyorum ki güçlü bir tecrübe yeni genç, güçlü yönetim olması gerekiyor" şeklinde konuştu.